Woluwe-Saint-Pierre : Alexandre Pirson remplace Christophe De Beukelaer comme échevin

Fraîchement élu Député Bruxellois, Christophe De Beukelaer a présenté sa démission en tant qu’échevin de Woluwe-Saint-Pierre, afin de ne pas cumuler les deux fonctions. Il sera remplacé au Conseil Communal fin juin par Alexandre Pirson.

Après être devenu le plus jeune conseiller communal bruxellois en 2012 (19 ans), il devient donc le plus jeune échevin de la Région à 26 ans. Il hérite des compétences de la mobilité, de l’urbanisme, de l’emploi et de la transition numérique.

“Je suis vraiment heureux de la confiance que l’on m’accorde” a réagit Alexandre Pirson dans un communiqué. « Je vais pouvoir apporter mon expérience entrepreneuriale pour faire de Woluwe-Saint-Pierre un modèle en terme de mobilité et de Smart-City ».

Le bourgmestre Benoît Cerexhe se réjouit également de l’arrivée du jeune député : « C’est vraiment très enthousiasmant de voir émerger une nouvelle génération de jeunes qui ont envie de se mouiller en politique en prenant leurs responsabilités ».

T.Dest