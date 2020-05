Woluwe-Saint-Pierre : 25 000 masques en tissu distribués dès ce samedi

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a reçu ce vendredi après-midi un premier lot de 25 000 masques en tissu qui seront distribués dès ce samedi aux habitants.

Sur décision du collège des bourgmestre et échevins, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a commandé des lots de masques en tissu pour permettre à chaque habitant de la commune d’obtenir au moins un masque de protection d’ici le début des mesures de déconfinement.

25 000 masques ont été reçus ce vendredi après-midi, après que le lot a été bloqué durant près de deux jours par la douane à Zaventem, pour des raisons inconnues, rapporte la commune. ” Une situation surréaliste au vu de l’urgence sanitaire et des déclarations du Conseil National de Sécurité qui place l’approvisionnement de masques à la population en haut de liste des priorités. Toujours est-il que nous sommes extrêmement soulagés d’être parvenus à débloquer cette situation ce vendredi matin”, souligne le bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH) par voie de communiqué.

Maintenant que les masques sont arrivés à bon port, la commune va s’occuper de la distribution. Les masques seront distribués dès ce samedi, et en priorité, aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les employés communaux s’occuperont de déposer ces masques directement dans la boîte aux lettres des habitants. L’échevine en charge de l’action sociale et des aînés Carine Kolchory indique pour sa part que “chaque personne âgée de 18 ans et plus aura reçu son masque, en principe, au terme de la semaine du 11 mai”.

Gr.I. – Photo : commune de Woluwe-Saint-Pierre