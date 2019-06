Raphaël van Breugel rejoindra le Collège des Bourgmestre et Échevins de Woluwe-Saint-Pierre

Ecolo-Groen Woluwe-Saint-Pierre a désigné Raphaël van Breugel comme nouvel échevin en remplacement de Pascal Lefèvre, via un processus d’intelligence collective. Raphaël van Breugel rejoint ainsi Caroline Lhoir et Antoine Bertrand au sein du Collège communal.

Le nouvel échevin Raphaël van Breugel prêtera serment à l’occasion du Conseil communal du 25 juin 2019. Historien de formation, Raphaël van Breugel a enseigné l’histoire et l’histoire de l’art au

Collège Saint-Hubert avant d’en assurer la direction depuis 2012 ; fonction qu’il quittera afin de se consacrer pleinement à son mandat d’échevin.



Ses attributions seront la culture francophone, les bibliothèques et médiathèque francophones, l’éducation permanente, les centres de quartier, le fonds du patrimoine, les jumelages, les relations internationales et européennes, et les droits humains. Fort de son expérience pluridisciplinaire et de sa connaissance des matières dont il sera en charge, Raphaël van Breugel aura à cœur de mener à bien les nombreux projets communaux dans ses compétences au sein de la majorité.

La rédaction