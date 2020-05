Déconfinement : comment une école de Woluwe-Saint-Pierre prépare la reprise des cours

Mesurer les distances, enlever des chaises, pousser les bancs… : dans les classes de 6e primaire et de 6e secondaire, on se prépare au retour des élèves, dès le 18 mai prochain.

Suite à la deuxième phase du déconfinement, confirmée par le Conseil National de Sécurité, les élèves de 6e primaire et de 6e et 7e secondaire sont invités à retourner en classe lundi prochain. Dans l’école primaire Notre-Dame-des-Grâces de Woluwe-Saint-Pierre, on se prépare également à cette reprise, qui demande bon nombre d’adaptations, pour respecter au mieux les règles sanitaires et de distanciation sociale, des classes à la cour de récréation jusqu’aux toilettes.

Et par rapport à d’autres écoles, les masques, gants et visières de protection sont bien arrivés à temps dans cet établissement.

■ Reportage de David Courier, Frédéric De Henau et Pierre Delmée.