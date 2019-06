Christophe De Beukelaer : “Il y a un travail à faire au cdH pour renouveler le parti”

Christophe De Beukelaer (cdH), député bruxellois, député de la Fédération Wallonie-Bruxelles et futur-ex-échevin à Woluwe-Saint-Pierre, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce mardi sur BX1.

Christophe De Beukelaer a confirmé qu’il démissionne de son poste d’échevin ce mardi soir lors du prochain conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre, mais qu’il restera conseiller communal. Il se concentrera donc sur ses fonctions en Région bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et souhaitera également préparer le renouveau du cdH. « Il y a un travail à faire au cdH, sinon on n’aurait pas choisi l’opposition. Beaucoup me disent qu’ils veulent participer à cette refondation. On va prendre l’été pour parler de la méthode. Cela va prendre encore un peu de temps », confirme-t-il. Cela passera-t-il par un changement de nom ? « Ce n’est pas une obsession », ajoute-t-il.

Il confirme également que le cdH restera dans l’opposition vu ses résultats électoraux : « Nous avons assumé notre défaite et nous restons dans l’opposition », dit Christophe De Beukelaer. « Le cdH n’est pas indispensable, ce serait trop facile de nous remettre la responsabilité. D’autres partis peuvent faire la majorité. Nous, nous serons au rendez-vous, mais depuis l’opposition ».

“Théâtralisation de la vie politique”

Il est également revenu sur la proposition d’Ecolo d’impliquer la société civile dans le gouvernement wallon : « Impliquer la société civile, c’est une bonne idée. Mais il faudra m’expliquer comment on intègre la société civile dans un gouvernement alors qu’il faut une majorité derrière au parlement. Pour moi, c’est de la com’, on ne s’en sort pas. Pour moi, ce sont des grands manœuvres, parce qu’on ne s’en sort pas ».

Christophe De Beukelaer estime enfin que les négociations pour le gouvernement bruxellois ne seront pas bloquées par l’Open VLD : « L’Open VLD à Bruxelles, c’est la théâtralisation de la vie politique. Tout était déjà fait depuis longtemps mais ils gagnent du temps, pour calmer un peu le partenaire MR. Je pense qu’on va aboutir dans les prochains jours à Bruxelles ».

► Le décumul, le vote des primo-votants, le renouvellement du cdH, la formation des futurs gouvernements, la participation de la société civile… : découvrez l’intégralité de L’Interview de Christophe De Beukelaer dans notre replay.

