Woluwe-Saint-Lambert : une prime de 1.500 euros pour abandonner son véhicule

Depuis le 1er juillet, les habitants de Woluwe-Saint-Lambert ont la possibilité de demander une prime en cas de radiation de leur plaque d’immatriculation et/ou destructions de véhicules intervenues depuis le 1er octobre 2018.

Cette prime, d’un total de 1.500 euros, sera échelonnée sur cinq années, avec un payement de montant progressif (100 euros la première année, 200 la deuxième…). Le demandeur ne pourra bénéficier de l’entièreté de la prime que s’il demeure domicilié dans la commune pendant au moins cinq ans et qu’il reste dans les conditions d’octroi. La commune prévoit une majoration de 250 euros (soit 50 euros par an) si le véhicule est détruit et donc non revendu. Ce système est mis en place avant d’éviter certaines dérives.

Pour l’échevin de la Mobilité, Grégory Matgen (LB), l’objectif est triple. « Un objectif environnemental, visant à favoriser l’utilisation de modes de déplacement moins polluants que la voiture individuelle. Une amélioration de la mobilité, en diminuant le nombre de voitures, on diminue les problèmes de mobilité et de stationnement dans les quartiers. Et une action économique en faveur des familles“, explique-t-il dans La Capitale ce jeudi.

T.D. / Image: Belga