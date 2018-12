Woluwe-Saint-Lambert : Serge Litvine est le nouveau propriétaire du restaurant étoilé Da Mimmo

Le restaurant étoilé italien Da Mimmo, installé à Woluwe-Saint-Lambert, change de propriétaire : Serge Litvine, qui possède déjà cinq établissements, a désormais la main sur ce restaurant, rapporte L’Écho.

Déjà propriétaire de la Villa Lorraine (Bruxelles), de la Villa in the Sky (Bruxelles), de la Villa Emily (Bruxelles), d’Odette (Ixelles) et, à 50%, du Sea Grill (Bruxelles), Serge Litvine est désormais le nouveau propriétaire du restaurant italien Da Mimmo, récompensé d’une étoile dans le Guide Michelin.

L’établissement installé à Woluwe-Saint-Lambert change de mains suite à des soucis de santé de l’ancien propriétaire, Mimmo Zizza, rapporte L’Écho. Le restaurant, fermé avant les vacances de Noël, rouvrira ses portes le 10 janvier avec le chef Nicholas Tsiknakos, qui avait déjà dirigé la cuisine de l’hôtel Carlton de Zurich ou actuellement la cuisine de l’hôtel Manos à Saint-Gilles. Le chef sera accompagné aux fourneaux du fils de Serge Litvine, Vladimir Litvine, qui gère actuellement le restaurant Odette.

“Nicholas Tsiknakos sera le chef de Da Mimmo, mais la cuisine restera la même, c’est totalement indispensable”, affirme Serge Litvine, qui annonce également que le restaurant ne changera pas de nom.

En outre, l’homme d’affaires ouvrira sa quatrième boutique-traiteur sur la place Dumon, à Woluwe-Saint-Pierre, en septembre 2019.

