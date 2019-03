Woluwe-Saint-Lambert : l’école Le Septantecinq fête ses 50 ans avec Stéphane Aubier et Vincent Patar

L’école supérieure des arts de l’image Le Septantecinq a décidé d’organiser un anniversaire particulier : d’abord avec les réalisateurs belges Stéphane Aubier et Vincent Patar (Pic Pic et André, Panique au village…), puis avec les autres numéros 75 des rues de Woluwe-Saint-Lambert.

Cette année, l’école supérieure des arts de l’image Le Septantecinq (ESA LE 75) fête ses 50 ans. Cette école, qui offre une formation spécialisée de type court en arts plastiques, visuels et de l’espace, est installée sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert et propose depuis ses origines des formations idéales pour les photographes, cinéastes et artistes en herbe.

Pour célébrer cet anniversaire particulier, l’école a accueilli les réalisateurs Stéphane Aubier et Vincent Patar afin que ces derniers encadrent les étudiants lors d’un atelier dédié à la réalisation d’un court-métrage spécial.

Cette bande-annonce permet ainsi de mettre en avant l’autre point d’orgue de ce cinquantième anniversaire : l’événement “Viens chez moi, j’expose au 75” permettra les 15 et 16 mars de faire découvrir aux visiteurs les travaux des étudiants et les cours proposés par l’école. L’établissement ouvrira ainsi ses deux sites, sur l’avenue Jean-François Debecker et sur le site de Gulledelle (près du Cora), et proposera également des expositions et une balade artistique à travers Woluwe-Saint-Lambert via les autres établissements avec le numéro “75” sur la devanture. Les étudiants peuvent ainsi exposer sur de nouveaux supports dans ces maisons qui accueillent les travaux de ces artistes en herbe.

L’ESA LE 75 proposera également une large exposition pour les cinquante ans de l’école le 7 juin prochain, à l’occasion de la fête de promotion des jeunes diplômés. Avant une exposition de clôture proposée d’ici la fin de l’année, toujours sur le site de l’école.

Gr.I. – Photo : ESA 75