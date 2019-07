Un millier de coureurs le 28 septembre à Woluwe pour la recherche contre la leucémie

La 3e édition de la Relay Race for Life, une course dont l’objectif est de lever des fonds pour la recherche contre la leucémie, aura lieu le 28 septembre dès midi au Stade Fallon, à Woluwe-Saint-Lambert, ont annoncé jeudi ses organisateurs. Environ 1.000 participants sont attendus.

L’événement a été lancé en 2016 par trois frères et soeur, qui souhaitaient de cette manière poursuivre le combat de leur père emporté par la maladie. L’idée d’une course relais leur a été inspirée par l’élan de solidarité des proches du défunt, qui se sont succédés pour lui faire don de globules blancs et ainsi lui permettre de rester en vie. Chaque participant sera amené à réaliser au moins un tour de piste et encouragé à faire un don de sang à la Croix-Rouge. Pas moins de 70% des gens ont un jour besoin de sang, mais seuls 3% en donnent, relèvent les initiateurs de la course. “Les besoins des patients leucémiques – dont le taux de mortalité peut atteindre 60% en fonction du type – sont eux énormes et il y a souvent pénurie, compte tenu des normes européennes de plus en plus strictes en la matière“, souligne le Professeur Dominique Bron, chef du service d’Hématologie à l’Institut Bordet, cité dans un communiqué.

Les organisateurs de l’événement lancent un appel au parrainage des coureurs. Les fonds seront intégralement consacrés à la recherche. Les deux premières éditions, lors desquelles 5.200 km avaient été parcourus par les participants, ont permis de récolter plus de 120.000 euros et 130 dons de sang. Infos: www.100relayrace.com.

