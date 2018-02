Une rixe entre élèves éclate devant l’Athénée de Woluwe-Saint-Lambert : une enquête pour tentative d’assassinat ouverte

Une rixe entre une dizaine d’élèves a eu lieu ce mardi devant l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert, confirme le parquet de Bruxelles. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat, tentative de meurtre, menaces et harcèlement. Au moins un coup de feu a été tiré durant cette bagarre.



La rixe a éclaté ce mardi vers 13h30 devant l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert, explique le porte-parole du parquet Denis Goeman. La bagarre n’a concerné que des élèves de l’Athénée et aurait pour origine le harcèlement subi par une jeune fille de l’Athénée, A.S. (18 ans), une semaine plus tôt.

Deux coups de feu auraient été tirés selon des témoins, un seul affirme le parquet, mais la police n’a pour l’instant retrouvé aucune arme lors des perquisitions menées chez les auteurs des faits, ce mardi.

Trois personnes ont été interpellées à ce jour. Deux d’entre elles ont été placées en IPPJ à Saint-Hubert : E.M H. (15 ans), inconnu du tribunal de la jeunesse, ainsi que M-M. D.(17 ans), qui lui est connu par le tribunal. Le premier est ciblé par le chef de tentative d’assassinat et harcèlement et le second par le chef de tentative de meurtre et menaces verbales avec ordre ou condition. Aucune mesure n’a été prise, à ce stade de l’enquête, à l’encontre du troisième suspect âgé de 16 ans.

L’enquête poursuit son cours, conclut le parquet de Bruxelles. (Gr.I. avec Belga)



■ Interview de Michel Geyer et Thierry Dubocquet.