Climate Challenge : des élèves se mettent dans la peau de chefs d’État pour débattre sur le climat

Une centaine d’élèves de 5e et 6e secondaire de l’Institut des Dames de Marie à Woluwe-Saint-Lambert se mettent ce mercredi dans la peau de chefs d’État à l’occasion du Climate Challenge, une expérience menée par l’association WWF afin de sensibiliser les jeunes au défi mondial du réchauffement climatique.

Le principe du Climate Challenge est simple : une centaine d’élèves sont mis dans la peau de représentants de pays emblématiques dans le cadre des grandes conférences climatiques annuelles des Nations Unies. Les délégations doivent ensuite défendre les intérêts de leur pays et ainsi débattre sur les grandes questions environnementales, afin de trouver des solutions globales face au réchauffement climatique. L’objectif de WWF doit permettre aux élèves de prendre conscience de l’importance de l’engagement politique et citoyen sur la question du climat et des changements auxquels la Terre doit faire face. Et à première vue, cela éveille la conscience de ces élèves de 5e et 6e secondaire !

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Manon Ughi.