Watermael-Boitsfort : reprise d’un chantier du RER à l’arrêt depuis une semaine

La partie du chantier du RER à l’arrêt depuis une semaine à Watermael-Boitsfort a repris ce mercredi, a indiqué mercredi Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. Un permis d’urbanisme provisoire est en cours de demande à la Région pour la construction de la loge électrique en cause.

En bonne entente avec la commune et la Région, les travaux ont pu reprendre avant l’issue de la procédure. Des réunions ont été organisées entre ces deux autorités et Infrabel dans la semaine. Un endroit a été choisi pour la loge définitive le long des rails. Celle est en construction est en effet temporaire, car les voies de chemin de fer sont en train d’être déplacées.

Pour rappel, à l’issue d’une réunion organisée mardi de la semaine dernière avec Infrabel, Marie-Noëlle Stassart, l’échevine en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire, des Voiries et de la Mobilité, a demandé à suspendre immédiatement le chantier, le temps de s’assurer auprès de la Région de la nécessité ou non de demander un permis d’urbanisme pour ce type de construction. “On demandait depuis 2 ans à clarifier les règles en Région bruxelloise pour les loges“, explique Arnaud Reymann. “On sait que pour certains types de loges qui sont bien plus grandes, il faut obligatoirement un permis, mais pour les loges électriques dont les tailles varient, on ne doit pas demander de permis dans les autres Régions et donc on ne le faisait pas à Bruxelles“.

Belga