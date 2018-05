Watermael-Boitsfort : l’église Saint-Hubert va être réaffectée en logements

L’église Saint-Hubert de Watermael-Boitsfort, élément marquant du paysage de Watermael-Boitsfort, va être réaffectée en logements. Une enquêt publique vient d’être lancée, elle s’achèvera le 11 juin prochain.

C’est une première à Bruxelles. Une église va être réaffectée en logements à Watermael-Boitsfort. Une enquête publique a été ouverte ce lundi 28 mai, et se tiendra jusqu’au 11 juin. Le bâtiment, érigé de 1913 à 1931, s’est dégradé au point de représenter un danger pour la sécurité publique, explique l’échevin du Logement Benoît Thielemans. En 2010, face à ce danger, un arrêté de police a été pris, fermant l’église, et est resté en vigueur depuis.

Le coût de la rénovation du bâtiment a été estimé à près de cinq millions d’euros, soit l’équivalent de trois fois le budget annuel de la commune. Ainsi, le Conseil communal a décidé de vendre l’église à un promoteur, pour la réaffecter en logement. “Au terme d’un long processus, mené en collaboration étroite avec les autorités religieuses et la tutelle régionale, la Commune a accepté l’offre d’achat d’un acquéreur en vue d’y réaliser 41 appartements, un espace culturel au rez-de chaussée et dans la crypte sur plus de 1.100 m², un équipement d’intérêt collectif au rez-de-chaussée sur plus de 600 m² (qui servira aux écoles avoisinantes) et 48 places de parking en sous-sol et 71 emplacements vélo”, explique l’échevin.