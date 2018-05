Watermael-Boitsfort : DéFI présente sa liste autour de l’ex-bourgmestre Martine Payfa

La section DéFI de Watermael-Boitsfort a donné il y a quelques jours son feu vert, à l’unanimité, à la liste des candidats confectionnée en vue des élections du 14 octobre.



L’ancienne bourgmestre Martine Payfa sera la tête de liste, comme annoncé voici quelques mois, et sera suivie d’Alexandre Dermine, le jeune directeur de cabinet du président de la formation amarante Olivier Maingain, de la conseillère communale Anne Spaak, chargée de gérer les négociations d’après-élection, de Philippe Desprez et de Laura Squartini. La liste présentée mercredi sera poussée par la présidente de la section et conseillère communale Sandra Ferretti.

Ses principaux chefs de file n’ont pas fait de secret de leur souhait de reprendre les commandes de la commune dont Martine Payfa, bourgmestre depuis 1994, avait été privée en 2012. De l’aveu d’Anne Spaak, DéFI a tenu à mettre en avant des jeunes et des candidats d’ouverture des citoyens actifs dans l’associatif, des enseignants, des indépendants, des journalistes,… Il y a pas moins de six nouveaux candidats aux dix premières places.

La place Keym en débat

Parmi ses priorités de programme, la section DéFI de Watermael-Boitsfort cible la maîtrise des finances communales tout en maintenant les services à la population, l’entretien des espaces publics, la rénovation et l’isolation du patrimoine existant.

Dans les prochaines années, de nombreux enjeux se posent en outre pour la qualité de vie des habitants, à savoir la rénovation de la place Keym à laquelle la majorité actuelle a dû renoncer ou l’offre de logements pour revenus moyens. Il devra aussi être question, aux yeux de la formation amarante, de l’état de certains logements sociaux, de la finalisation du projet Archiducs/Sud (50 logements), de la rénovation des trottoirs et de la gestion des arbres et des espaces verts.

Avec Belga – Photo : Belga/Bruno Fahy