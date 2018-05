Boitsfort : le projet Drohme cale toujours, faute de permis d’urbanisme

Alors qu’il devait ouvrir en 2019, le nouvel espace Drohme, sur l’hippodrome de Boitsfort, n’est toujours pas sorti de terre en raison de l’absence de permis d’urbanisme.

Cela fait bientôt près d’un an et demi que le projet Drohme patauge entre les différentes demandes de permis. Le projet de réaménagement de l’hippodrome de Boitsfort est toujours au point mort en raison de l’absence de permis d’urbanisme, explique Le Soir ce vendredi. VO Group, gestionnaire de Drohme, aimerait ainsi que la Région bruxelloise, et surtout le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et la ministre de l’Environnement Céline Fremault (cdH) se positionnent sur ce projet et puissent ainsi le faire avancer.

En effet, si VO Group a obtenu une concession pour une durée de 15 ans de la part de la Région bruxelloise pour ce site classé de l’hippodrome de Boitsfort, l’entreprise n’a toujours pas pu avancer dans les travaux. Elle a obtenu un permis d’environnement avec conditions, notamment le fait que les événements sur le site ne pourront pas dépasser une capacité de 600 personnes en simultané et que ceux-ci devront se terminer à 23h30 le week-end.

Adieu la patinoire ?

Le projet est ambitieux avec les constructions d’une plaine de jeux et d’un espace multisports ainsi qu’un réaménagement complet du site aux abords de la Forêt de Soignes. Mais au niveau du permis d’urbanisme, cela coince. Le fonctionnaire délégué accepte le permis mais à certaines conditions : si le projet abandonne l’idée de construire une patinoire, si la maison forestière et la loge royale disposent d’une nouvelle architecture, et si la plaine de jeux est déplacée. Si le gestionnaire accède à toutes ces conditions dans ses nouveaux plans, le permis d’urbanisme pourra alors être délivré sans repasser par une enquête publique.

Le directeur de VO Group, Michel Culot, indique au Soir qu’il est actuellement en négociation avec la SAU (société d’aménagement urbain) afin de “voir comment la Région peut (nous) aider”. Bref, le directeur espère pouvoir rendre les plans modifiés et trouver un accord avec la SAU d’ici le 21 juillet. Avec l’objectif de pouvoir commencer les travaux d’ici la fin de l’année.

Gr.I. – Photo : Drohme