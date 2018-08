Belgian Throwdown: la plus grande compétition de crossfit belge rassemble 300 athlètes

Le crossfit, ce sport qui mélange musculation et gymnastique a sa compétition en Belgique. Tout le weekend, la commune de Watermael-Boitsfort accueille près de 300 athlètes qui participent à des épreuves très intenses.

La Belgian Throwndown est la plus grande compétition en Belgique de crossfit. Haltérophilie, gymnastique, endurance, les athlètes enchaînent des mouvements physiques à un rythme intense pour cette cinquième édition. Le crossfit est un sport qui se développe de plus en plus chez nous.