Uccle : une personne intoxiquée à la suite d’un incendie dans sa cuisine

Un homme a été intoxiqué, lundi soir, dans son appartement de l’avenue de Boetendael à Uccle, par la fumée dégagée à la suite de l’incendie de sa cuisine, selon les pompiers de Bruxelles. L’habitant a été emmené à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Quant à son appartement, il est temporairement inhabitable.

L’incendie s’est déclaré dans la cuisine de l’appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble de six étages, lundi peu avant 22 heures. À l’arrivée des pompiers, certains habitants de l’immeuble avaient déjà évacué et ceux qui ne l’avaient pas fait ont été priés de rester à l’intérieur. L’occupant de l’appartement sinistré avait, lui, inhalé de la fumée et a donc été emmené à l’hôpital.

L’incendie est d’origine accidentelle. Il a pris au niveau de la cuisine de cet appartement. Le feu a néanmoins été rapidement maîtrisé par les pompiers mais la cuisine est totalement détruite.

Belga – Photo/Google Street View