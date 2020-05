Uccle : une dame secourue par un voisin pendant un incendie

L’incendie s’est produit mercredi vers 4h30, dans un appartement rue des Balkans à Uccle.

Une dame âgée a été intoxiquée mercredi dans son appartement à Uccle, à cause de fumées provenant d’une casserole oubliée sur des taques de cuisson. L’habitante a été secourue grâce à son voisin. Il a entendu son détecteur de fumée et a averti les services d’urgence.

L’incendie s’est produit mercredi vers 4h30, dans un appartement rue des Balkans à Uccle. Un homme a été réveillé par le détecteur de fumée de sa voisine et a immédiatement appelé les services d’urgence. En attendant l’arrivée des pompiers, l’homme a frappé à la porte de sa voisine et l’a appelée. Il a fallu plusieurs minutes avant qu’elle n’ouvre la porte.

L’importance des détecteurs de fumée

“La dame avait laissé une casserole sur le feu, ce qui a provoqué la formation de fumées qu’elle a inhalées et qui l’ont intoxiquée“, a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “L’habitante a été transportée à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.”

Pour les pompiers, l’incident prouve une fois de plus l’importance des détecteurs de fumée. “Non seulement ils peuvent sauver des vies, mais ils peuvent également faire remarquer un incendie plus rapidement et ainsi limiter les dégâts“, a encore affirmé Walter Derieuw.

Belga, image Google Street View