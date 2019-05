Uccle : un second permis d’urbanisme a été délivré pour la Terrasse O2

La terrasse O2, située à Uccle sur le site de l’ancien hippodrome, à l’orée de la forêt de Soignes, a obtenu un nouveau permis d’urbanisme le 23 mai, ont annoncé vendredi Denis Van Praet et Benoît Marquezy, concepteurs et organisateurs de cet événement éphémère et dirigeants de la société Simply Better. Ils ont officiellement reçu le document ce mardi.

Une riveraine habitant en face du parking a introduit un recours en suspension et en annulation début mai devant le Conseil d’État contre le permis d’urbanisme délivré le 30 avril. L’arrêt prononcé le 16 mai a suspendu l’acte. Pour le recours en annulation, la délivrance d’un nouveau permis va rendre la procédure sans objet au fond. Dans l’arrêt, le Conseil d’État présume que la mobilité autour de l’événement repose entre autres sur l’usage du parking.

Fin janvier, le Conseil d’État avait suspendu en extrême urgence le permis d’urbanisme délivré le 6 décembre dernier par le fonctionnaire délégué à l’urbanisme de la Région bruxelloise aux exploitants du parc de loisirs Drohme sur le site de l’hippodrome de Boitsfort, et ce principalement à cause de l’usage de ce parking. S’il est utilisé de longue date par les promeneurs, le Conseil d’État a estimé de prime abord que son emploi pour les visiteurs d’un parc de loisirs n’est pas compatible avec l’affectation en zone forestière inscrite au plan régional d’affectation du sol. L’affaire doit encore être jugée sur le fond en annulation.

Face à cette décision, le parking en cause a été fermé dès le 16 mai en déployant une signalisation et en affectant un garde à l’entrée pour ne laisser passer que les promeneurs. Correction du permis a également immédiatement été demandée à la Région pour tenir compte des critiques du Conseil d’État. Le nouveau permis a été obtenu avant la notification de la décision du Conseil d’État et avant qu’un ordre de fermeture ne soit reçu.

“Nous n’avons jamais reçu de plaintes pour nuisances sonores”

Pour sa 16e saison, la terrasse 02 a ouvert le 17 mai au public, et sur invitation les 15 et 16. Elle proposera jusqu’au 20 juillet, de midi à minuit et 7 jours sur 7, une offre de restauration, des brunchs, des marchés bio, des vernissages ou encore des rendez-vous after-work. Ce concept éphémère de deux mois, qui assure 42 emplois à temps plein, nécessite chaque année de renouveler plusieurs permis temporaires d’urbanisme et d’environnement, les autorisations de la commune et des pompiers et de soumettre un plan de mobilité.

“Nous avons franchi l’an dernier le cap des 600.000 visiteurs depuis sa création“, explique Denis Van Praet. Il se défend de tenir une “discothèque à ciel ouvert“. “On est un concept ‘before’. A minuit, on arrête la musique et on ferme le bar. Nous avons des sonomètres pour respecter les règles. Après 23H00, on est limité à un maximum de 65db. La chaussée fait parfois plus de bruit que nous. Nous n’avons jamais eu de plainte pour nuisances sonores.“

Benoît Marquezy fait valoir leurs efforts, accomplis au fil des saisons sans aucun subside. “Nous sommes dans une démarche éco-responsable volontaire pour préserver le site magnifique qui nous accueille. Nous déployons des moyens importants pour participer à son entretien. Tout est trié. Les pailles sont biodégradables ou en bambou. Au restaurant, on travaille en circuit court. On recycle les matériaux et ces dernières années on a pris contact avec tous les intervenants de la mobilité alternative: La Stib, Lime, Uber, Scooty, Jump, Billy Bike…“

Source/Image: Belga