Une vingtaine de policiers ont mené un piquet devant la maison communale d’Uccle, ce mercredi matin, pour dénoncer le prix de la carte de stationnement qu’ils jugent excessif.

Les policiers d’Uccle, intégrés à la zone Marlow, qui couvre les territoires d’Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort, ont protesté ce mercredi matin contre le plan de stationnement de la commune d’Uccle qui leur est, selon eux, imposé. Les agents doivent en effet payer 200 euros par an pour obtenir une carte riverain et pouvoir ainsi stationner leur véhicule avant leur service sur le territoire ucclois.

Les syndicats demandent que les autorités communales diminuent ce tarif à 75 euros, soit celui demandé aux enseignants de la commune, voire à 50 euros, comme dans certaines autres communes. Uccle, pour sa part, réplique en affirmant qu’elle ne souhaite pas faire d’exceptions.