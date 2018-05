Uccle: une nouvelle école de codage pour jeunes est inaugurée

L’école 19, où une centaine de jeunes seront formés chaque année aux métiers du digital, a été inaugurée ce vendredi. Un établissement hors-norme et qui vise à répondre aux demandes du marché de l’emploi.

“C’est une école hors-norme, car elle est différente à tous points de vue. Déjà au niveau des horaires, on est ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24 et 365 jours par an. Il n’y a pas de professeurs. Donc, c’est de l’autoformation. Ils ont un examen d’entrée de 30 jours. Il n’y a pas de diplôme. Cela veut dire que si nos élèves ont les moyens d’intégrer une société, ils ne doivent pas se dire ‘Ah il me reste six mois pour mon diplôme, pour mon mémoire’. Ils peuvent commencer à travailler le lendemain. Nous formons des codeurs, parce qu’il y a une pénurie de codeurs, mais notre job à nous, c’est de créer de l’emploi. Et il y a 100% d’emploi garanti. Aujourd’hui, on m’appelle et je leur dis ‘Attendez, ils seront prêts dans un an, un an et et demi‘”, explique le cofondateur de l’école John-Alexander Bogaerts.

Le financement est notamment assuré par des entreprises du Bel20. L’école 19 est située dans le château de Latour de Freyns à Uccle, qui est la propriété du CPAS de la Ville de Bruxelles.

Un reportage de Pierre Beaudot.