Uccle : Céline Fremault tirera la liste cdH lors des élections communales de 2018

La ministre bruxelloise de l’Environnement, de l’Énergie et du Logement Céline Fremault a confié lors d’une conférence de presse qu’elle tirera la liste cdH à Uccle lors des prochaines élections communales, le 14 octobre.

Céline Fremault, conseillère communale à Uccle depuis 2006 et échevine des Familles et de la Santé durant… quatre mois entre décembre 2012 et mars 2013, va pousser la liste du cdH en octobre prochain, a-t-elle confirmé lors d’un point-presse. La ministre bruxelloise de l’Environnement, de l’Énergie et du Logement n’envisage toutefois pas de prendre une fonction au sein de la commune.

Je serai tête de liste aux communales à Uccle 2018. Je n’y briguerai aucun poste exécutif et me concentrerai en priorité sur mon engagement à la Région. #transparence (1) — Céline Fremault (@celinefremault) January 15, 2018

La politique n’est pas une carrière. A la concentration du pouvoir, je préfère la transparence et le travail collectif pour mener un vrai projet de majorité #conviction (2) — Céline Fremault (@celinefremault) January 15, 2018

Si elle est élue, Céline Fremault a annoncé qu’elle ne prestera pas son mandat pour se concentrer sur son rôle à la Région. Et elle ne reprendra pas son mandat communal, même si elle ne fait plus partie de la majorité à la Région après les élections de 2019, a-t-elle confié.

Gr.I. – Photo : BX1