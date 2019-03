Uccle annonce un budget en équilibre, sans hausse d’impôt

La commune d’Uccle a bouclé son budget 2019 avec un boni de 5.332.522,16 euros.

Le conseil communal d’Uccle approuvé le 28 février dernier le budget communal pour l’année 2019. Celui-ci s’annonce en équilibre avec un boni de 5.332.522,16 euros et un boni cumulé qui atteint les 10 millions d’euros, annoncent le bourgmestre Boris Dilliès (MR) et l’échevine des finances Valentine Delwart (MR). Ils confirment également qu’aucune hausse d’impôts communaux n’est prévue.

Les rentrées des recettes viennent principalement de la fiscalité (61%) et des revenus octroyés par l’autorité supérieure (29%). Les dépenses concernant principalement les frais de personnel (54%), les transferts et dotations vers le CPAS et la zone de police et des subsides accordés aux asbl (26%), les frais de fonctionnement (10%) et le remboursement des emprunts (10%).

La commune présentera ces finances communales lors d’une séance à la population, le 26 mars à 19h dans la salle du conseil de la Maison communale (sur la place Jean Vander Elst). Le budget communal est également à découvrir sur le site de la commune d’Uccle.

