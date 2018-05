Uccle : 18 à 24 mois de travaux prévus autour du pont de Saint-Job

En janvier déjà, le pont Saint-Job à Uccle posait question. Interpellé à travers une question orale lors d’un conseil communal en janvier, le Collège avait indiqué que “suite à des fissures importantes constatées au niveau de certaines colonnes, le pont de Saint-Job devra être détruit et reconstruit“. Début mai, le chef de groupe Ecolo Thibaud Wyngaard a obtenu des informations supplémentaires quant à ce projet.

Un nouveau pont sera bien construit à côté du pont Saint-Job, qui pose actuellement problème. Mais le pont sera maintenu. Ainsi, il n’y aura pas, durant les travaux, d’interruption de la circulation des trams, bus et du trafic automobile, ni du trafic ferroviaire.

Les travaux devraient durer 18 à 24 mois, et devraient débuter en 2020 ou 2021, selon qu’une étude soit nécessaire ou non. A priori, le projet pourrait se passer d’une étude d’incidences.

Le projet devrait permettre un meilleur transfert entre le train et les transports en commun de la STIB, à savoir le tram 92 et le bus 60. En effet, les arrêts seront déplacés sur le nouveau pont.

Le nouveau pont comportera deux petites places triangulaires permettant le stationnement sécurisé pour les vélos. Un dépose-minute serait également créé aux abords du pont.