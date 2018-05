Stefan Cornelis : “Convaincu que le texte sur le décumul ne passera pas”

Stefan Cornelis (Open VLD), député bruxellois et président du CPAS d’Uccle, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce jeudi.

L’ancien président de la commission parlementaire sur le Samusocial est revenu sur les 31 licenciements annoncés au sein de l’infrastructure bruxelloise, en raison de la perte des subsides de Fedasil : « Ces personnes licenciées pourraient être récupérées par la Croix-Rouge vu que Fedasil a confié ces subsides à la Croix-Rouge. […] Personnellement, je ne pense pas que cela soit dû aux travaux parlementaires autour du Samusocial ». Il attend, en outre, la fin de l’enquête judiciaire sur le Samusocial : « Le jugement pourrait être alors un levier pour récupérer les jetons de présence », explique le député libéral.

Stefan Cornelis est également revenu sur le décumul et sa vive opposition au texte qui doit être voté prochainement au Parlement bruxellois : « Pour nous, le décumul est un faux-débat », explique-t-il. « On a plutôt des problèmes avec les mandats dérivés et non les mandats publics. Nous voulions surtout que cela bouge sur la question de la transparence ». Pourtant, le texte devrait bientôt passer au vote vu l’avis rendu par le Conseil d’État vendredi dernier. « Nous accepterions très mal que ce texte passe en force », lance-t-il. « Mais je suis convaincu du fait que le texte ne passera pas ».

► Samusocial, le décumul en Région bruxelloise, la proposition de DéFI d’interdire certains partis,l le décès de Mawda, les élections communales… : découvrez l’intégralité de L’Interview de Stefan Cornelis dans notre replay.

