FruitCollect, l’association bruxelloise qui récolte le trop plein de fruits pour les redistribuer

À l’aide de récolteurs bénévoles, FruitCollect cueille les fruits non-consommés des jardins de particuliers afin de les redistribuer à des personnes dans le besoin.

FruitCollect, c’est une ASBL bruxelloise qui récolte les fruits non consommés dans votre jardin mais aussi chez des grossistes. L’idée est de pouvoir utiliser ce qui était promis à la poubelle pour les donner à des associations d’aide aux personnes dans le besoin.

En quelques chiffres, l’ASBL rassemble plus de 150 bénévoles FruitCollecteurs, 70 jardins FruitDonneurs, une dizaine d’associations bénéficiaires qui distribuent les récoltent à 750 personnes. 2 tonnes de fruits ont été récoltés en 2015 et 6 tonnes en 2016. L’association compte aussi installer très bientôt un verger éducatif. Par ailleurs, elle recherche toujours de nouveaux jardins pour récolter encore plus de fruits.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Noélie Detry et Frédéric De Henau