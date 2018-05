Finales Audi Hockey League : le Léopold bat le Racing 3-1

Le Léopold a remporté le match aller de la finale pour la 3e place de l’Audi Hockey League, le championnat de Belgique de hockey messieurs, jeudi en fin de matinée dans les installations du Braxgata, à Boom. Il a battu le Racing de Bruxelles 3-1.

Les deux équipes étaient à égalité 1-1 au repos. Le match retour se jouera dimanche (10h30) toujours à Boom. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra le 3e billet pour l’Euro Hockey League (EHL), privilège qu’ont déjà acquis les deux finalistes pour le titre du Waterloo Ducks et du Dragons. Dans ce premier duel entre les deux demi-finalistes battus, le Léopold a ouvert la marque par Kane Russell sur pc, avant que Tom Boon n’égalise sur stroke.

En deuxième mi-temps, Dylan Englebert et Tanguy Zimmer assuraient les trois points de la victoire pour les Léoniens. Dimanche, il suffira au Racing de l’emporter d’un but pour forcer la décision aux shoot-outs, le règlement ayant en effet été modifié cette saison. Comme en finale pour le titre on ne tient effectivement plus compte de la différence de buts mais du nombre de points pour départager les équipes. Le match aller de la finale pour le titre opposera jeudi après-midi (13h00) le Dragons, triple tenant du titre, au Waterloo Ducks, vainqueur du championnat régulier. Le match retour est programmé dimanche, également à 13h00.

Belga – Photo : Belga / James Arthure Gekiere