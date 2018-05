Borris Dilliès et Pascal Smet s’unissent pour trouver des solutions concernant la mobilité autour du rond-point Churchill à Uccle.

Sur son compte Facebook le bourgmestre dénonce le “cauchemar” que doivent subir les automobilistes qui s’aventurent dans cette zone. “Le rond-point Churchill est, comme on le sait, devenu le “cauchemar” des automobilistes et des piétons qui le traversent“, rappelant que la finalisation du dispositif anti-inondation avenue De Fré réalisée par Vivaqua causait provisoirement un flux important de circulation autour du rond-point. Il dénonce également la mise en place d’aménagements “absurdes” sur cet axe.

Ce jeudi matin, le bourgmestre et le ministre de la Mobilité se sont rendu sur place. Boris Dilliès promet de trouver une solution et de la mettre en oeuvre “le plus rapidement possible“. “Concrètement, diverses corrections vont être apportées dans les délais que j’ai demandé les plus brefs, et devraient améliorer la circulation“.

Photo : compte Facebook de Boris Dilliès