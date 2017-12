Une ASBL uccloise garde vos enfants et les occupe le soir du réveillon jusqu’au lendemain matin

Le centre d’expression et de créativité Youplaboum à Uccle accueillera les enfants le soir du 31 décembre, et jusqu’au petit matin pour environ 100 euros. Une alternative au babysitting pour permettre aux enfants et aux parents de bien profiter du réveillon.

Sur le site web de la RTBF, on découvre une solution aux petits oignons pour les parents qui ne savaient pas vraiment comment s’organiser le soir du 31 décembre. Les babysitters risquent d’être surbookés et les soirées prévues entre adultes où le champagne coulera à flots sont difficiles à refuser … Mais aussi difficiles à envisager avec les enfants. Ils risquent de s’ennuyer et de ressentir la fatigue bien avant leurs parents …

L’ASBL Youplaboum propose alors un réveillon spécial pour les enfants. Au programme : cuisine, feu d’artifice, boom et dessin animé. Les enfants peuvent alors faire comme les grands et avoir leur réveillon bien à eux.

Dimanche soir, l’ASBL accueillera des enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Ils pourront dormir sur place dans la grande maison occupée par l’ASBL et les parents pourront venir les récupérer le lendemain matin. Le service a un prix : une centaine d’euros par enfant. Si on fait le calcul, cela revient tout de même plus cher qu’une babysitter qui resterait chez vous entre 20h et 2h du matin, mais l’enfant est sûr de s’amuser et de profiter d’une soirée concoctée spécialement pour lui.

Photo : site internet de l’ASBL Youplaboum