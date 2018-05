Une vingtaine de personnes devant le siège de l’Union belge pour soutenir Radja Nainggolan

Alors qu’ils étaient près de 8.000 à annoncer leur présence sur un événement sur Facebook, seule une vingtaine de personnes était présente ce mardi vers 17h00 devant le siège de l’Union belge de football.

Venus de Frameries, de Binche ou encore de Tubize, quelques supporters ont fait des dizaines de kilomètres pour rejoindre le plateau du Heysel et venir manifester leur mécontentement devant le siège de l’Union belge de football (URBSFA). Ils souhaitaient ainsi protester contre la décision du sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez de ne pas reprendre le médian de l’AS Rome Radja Nainggolan en vue de la prochaine Coupe du monde de football.

Manifestation de soutien à Radja Nainggolan devant l’union belge de football annulée, seules quelques personnes sont tout de même venues… @BX1_Actu #radjanainggolan pic.twitter.com/IoIWnUvstz — Camille Tang Quynh (@Camitaq) May 22, 2018

Plus de 8.000 personnes avaient annoncé leur présence ce mardi après-midi, et 200.000 personnes avaient montré leur intérêt pour l’événement. Finalement, ils n’étaient pas très nombreux, alors que la pluie s’annonçait sur la capitale. “Ils sont où les 7000 participants sur Facebook ? C’est facile de dire qu’on participe sur son GSM, mais pour venir il n’y a plus personne”, explique l’un des manifestants.

D’autres actions sont toutefois prévues à l’avenir pour protester contre la non-sélection de Radja Nainggolan. Un autre événement sur Facebook propose ainsi que les supporters quittent le stade Roi Baudouin durant dix minutes, le 2 juin prochain, lors du duel amical entre la Belgique et le Portugal.

Photo : Camille Tang Quynh