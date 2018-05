Toma Nikiforov, champion d’Europe de judo, en visite au Crossing de Schaerbeek

Le Crossing de Schaerbeek accueillait ce vendredi soir son récent champion 2018 Toma Nikiforov. Les fans et ses proches étaient présents pour le féliciter et l’encourager. “Ça fait très plaisir de rendre autant de monde fier de moi et de la Belgique“, s’est exprimé le sportif.

Son entraîneur et dirigeant du Crossing de Schaerbeek, Alain De Greef, est revenu sur son parcours dont il est très fier. “C’est un travail de longue haleine comme d’habitude qui a commencé lorsqu’il avait trois ans. Après ses différentes performances, il a rejoint le cocon de la fédération où un coach fédéral qui le suit au niveau des compétitions internationales, mais la racine reste toujours le club.”

La prochaine étape: le championnat du monde pour décrocher la victoire.