Thomas Christiansen devient le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise

Thomas Christiansen est le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, a annoncé le club bruxellois de D1B lundi. Le coach de 46 ans, qui possède la double nationalité danoise-espagnole, remplace Luka Elsner, parti pour Amiens, en Ligue 1 française. Il a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une supplémentaire, à l’Union.

Après avoir commencé sa carrière au FC Barcelone B, Thomas Christiansen a joué pour plusieurs clubs en Espagne (notamment Gijon, Santander et Villareal), en Grèce, au Danemark et en Allemagne. Il a terminé meilleur buteur de Bundesliga en 2003 alors qu’il jouait à Bochum.

“Ambition, détermination et expérience”

Après la fin de sa carrière de joueur en 2006 à Hanovre, Thomas Christiansen, appelé deux fois en équipe d’Espagne en 1993, a commencé sa carrière d’entraîneur en 2014 à Chypre, d’abord à l’AEK Larnaca (2014-2016) puis à l’APOEL Nicosie (2016-2017), avec qui il a été champion de Chypre et atteint la finale de la Coupe de Chypre. Il s’est ensuite installé durant huit mois sur le banc de Leeds United (D2 anglaise), qu’il a quitté en février 2018.

“Nous avons pris notre temps afin de prendre la bonne décision et un entraîneur qui partage notre vision sur du long terme“, explique Alex Muzio, président du conseil d’administration de l’Union. “De tous les profils, Thomas s’est démarqué par son ambition, sa détermination et son expérience. Je suis ravi qu’un coach avec le CV de Thomas Christiansen nous rejoigne et qu’il partage notre envie de faire évoluer et grandir le club“.

Luka Elsner, 36 ans, a quitté le stade Joseph Marien le 19 juin dernier. Il avait mené les jaune et bleu en demi-finales de la Coupe de Belgique, en éliminant notamment Anderlecht et Genk.

