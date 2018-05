Soulier d’Ébène: Anthony Limbombe succède à Youri Tielemans

Anthony Limbombe (Club Bruges) a remporté le 27e Soulier d’Ébène lundi soir au Birmingham Palace à Anderlecht.

Le Diable rouge d’origine congolaise succède à Youri Tielemans au palmarès de ce trophée récompensant le meilleur footballeur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique.

Anthony Limbombe, 23 ans, est le premier joueur du FC Bruges à décrocher le Soulier d’Ebène depuis Nzelo Lembi, lauréat en 2000. Il est le quatrième brugeois à remporter le trophée après Daniel Amokachi (1992 et 1994), Eric Addo (1998) et Nzelo Lembi (2000).

Limbombe, qui a été appelé en équipe nationale pour la première fois en mars, a été sacré champion de Belgique avec les Gazelles dimanche à Sclessin. Il n’a pas joué face au Standard à cause d’une blessure au pied. Il a inscrit six buts et donné autant d’assists en championnat. Les autres nominés étaient Hassane Bande (FC Malines), Mehdi Carcela (Standard), Christian Luyindama (Standard) et Ibrahim Seck (Genk).

BELGA