Soixante sportifs de haut niveau sont sous contrat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2019

Soixante sportifs de haut niveau, contre 57 en 2018, bénéficieront d’un contrat d’élite sportive de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2019, a inidiqué l’Adeps jeudi.

À ces 60 sportifs de haut niveau sous contrats APE (aide à la promotion de l’emploi) ou Rosetta s’ajoutent les dix Bruxellois qui figurent pour l’instant sur le payroll de la Région bruxelloise via un contrat ACS (agent contractuel subventionné). Ceux-ci seront prolongés ou non à partir du 1er avril, lorsque les contrats ACS arriveront à échéance. On compte également quatre sportifs francophones engagés à l’armée dans le cadre du projet “Sport Elite Défense”.

Les contrats d’élites sportives, d’une durée d’un an, sont accordés par le ministre francophone des Sports, au cas par cas, après une analyse approfondie par l’Administration générale du sport d’un dossier de candidature.

Les sportifs bénéficiant d’un contrat disposent d’une rémunération mensuelle et d’un accès maximal aux aides à la performance sportive et à l’encadrement “projet de vie” mis en place par l’Adeps.

Seize sportifs n’ont pas vu leur contrat reconduit pour l’année prochaine. Parmi ceux-ci, on trouve notamment l’ensemble de l’équipe cycliste AGO-Aqua Service, Tarik Moukrime (athlétisme), Arthur De Greef, Clément Geens et Maryna Zanevska (tennis), François Heersbrandt (natation) ou encore Xavier Siméon (motocyclisme).

Les sportifs sous contrat (les Bruxellois en gras et italique) :

Athlétisme : Arnaud Art, Soufiane Bouchiki, Eliott Crestan (mi-temps), Ismaël Debjani, Claire Orcel (mi-temps), Koen Naert, Nafissatou Thiam, Robin Vanderbemden, Elise Vanderelst (mi-temps), Julien Watrin et Anne Zagré

Boxe : Ryad Mehry, Anas Messaoudi, Mohamed El Marcouchi (mi-temps/photo) et Francesco Patera (mi-temps)

Cyclisme : Pierre De Froidmont (mi-temps), Martin Maes (mi-temps), Jonas Castrique (mi-temps), Jeremy Frehen (mi-temps), Jens Reunders (mi-temps) et Luc Wirtgen (mi-temps)

Escalade : Chloé Caulier (mi-temps/photo), Nicolas Collin (mi-temps), Héloïse Doumont (mi-temps), Simon Lorenzi (mi-temps) et Loïc Timmermans (mi-temps)

Escrime : Neisser Loyola Lavin

Gymnastique : Maxime Gentges (mi-temps)

Haltérophilie : Anna Van Bellinghen

Handisport : Michèle Georges (équitation) et Joachim Gérard (tennis)

Hockey sur gazon : Aisling D’Hooghe (mi-temps), John John Dohmen, Sophie Limauge (mi-temps), Augistin Meurmans (mi-temps), Mathilde Raymaekers (mi-temps) et Victor Wegnez (mi-temps)

Judo : Anne-Sophie Jura, Charline Van Snick, Sami Chouchi, Jorre Verstraeten (mi-temps) et Gabriella Willems (mi-temps)

Ju-Jitsu : Amal Amjahid (photo) et Licaï Pourtois (mi-temps)

Karaté : Luana Debatty

Kayak : Maxime Richard (mi-temps)

Motocyclisme : Amandine Vertsrappen (mi-temps) et Loris Cresson (mi-temps)

Natation : Fanny Lecluyse, Valentine Dumont (mi-temps) et Logan Van Huys

Ski : Armand Marchant et Florent Claude

Taekwondo : Si Mohamed Ketbi et Mourad Laachraoui

Tennis : Ysaline Bonaventure et Kimberley Zimmerman (mi-temps)

Tir aux clays : Maxime Mottet (mi-temps)

Tir à l’arc : Sarah Prieels

Triathlon : Alexandra Tondeur

Gr.I. avec Belga – Photos : Belga/John Thys