Le skate-board bruxellois continue de faire des vagues dans la capitale

Que ce soit aux Ursulines ou dans la rue, le monde bruxellois du skate-board continue de vivre au travers de sportifs expérimentés, même si les infrastructures viennent à manquer.

Les spécialistes du skate l’avouent : “Cela manque d’un endroit couvert”, “Certains spots sur lesquels on roule ne sont pas adaptés”… Bruxelles manque donc de véritables infrastructures pour les skateurs mais qu’importe, le nombre de sportifs sur quatre roues continue de grimper et les plus jeunes sont encore nombreux à se présenter auprès des adultes d’aujourd’hui pour leur apprendre des figures et l’équilibre sur la planche.

■ Reportage d’Alexis Gonzalez et Lionel Callewaert.