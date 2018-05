Voici la présélection des 28 Diables rouges en vue de la Coupe du monde : Nainggolan n’est pas repris

Le sélectionneur de l’équipe nationale belge de football Roberto Martinez a annoncé ce lundi, à Tubize, une présélection de 28 joueurs en vue de la prochaine Coupe du monde, prévue du 15 juin au 15 juillet en Russie.



28 joueurs ont finalement été annoncés par Roberto Martinez : le coach souhaite en effet que la sélection définitive des 23 joueurs soit annoncée après le prochain match amical contre le Portugal, le 2 juin.

Dans cette liste, la plus grande surprise est l’absence de Radja Nainggolan (AS Rome). “Je ne peux pas l’utiliser comme joueur secondaire, ce n’est ce type de joueur”, a estimé le sélectionneur national. “Toutes les décisions sont prises pour le bien de l’équipe. C’est évidemment une décision triste pour Radja et pour d’autres. (…) Je ne peux pas prendre que des décisions faciles, avec le sourire”.

Autre surprise : le gardien du RSC Anderlecht Matz Sels est présélectionné parmi les quatre portiers retenus par Roberto Martinez, tout comme les milieux Leander Dendoncker (RSC Anderlecht) et Adnan Januzaj (Real Sociedad). Parmi les autres Bruxellois cités, on retiendra les frères Jordan Lukaku (Lazio Rome) et Romelu Lukaku (Manchester United), Youri Tielemans (AS Monaco), Marouane Fellaini (Manchester United), Yannick Carrasco (Dalian Yifang) ou encore Vincent Kompany (Manchester City).

Les Diables rouges prépareront la Coupe du monde à Tubize avant un premier match amical, contre le Portugal le 2 juin, puis contre l’Égypte le 6 juin, et contre le Costa Rica le 11 juin. L’équipe nationale belge entamera la phase des poules du Mondial le 18 juin contre le Panama avant des rencontres contre la Tunisie, le 23 juin, et l’Angleterre, le 28 juin.

