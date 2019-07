Samir Nasri présenté au RSC Anderlecht: “Mon objectif est d’être champion et de retrouver la Ligue des champions”

Le milieu de terrain français Samir Nasri a été présenté officiellement ce mardi à la presse. La conférence de presse diffusée en direct s’est déroulée entre 13h à 13h30.

Le milieu de terrain était libre depuis la fin de son contrat à West Ham. Il s’est engagé pour une saison avec option pour une année supplémentaire. Nasri a été international français à 41 reprises (5 buts). En février 2018, le Français était suspendu pour pour avoir bénéficié d’une perfusion intraveineuse de vitamines, méthode prohibée par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Au terme de sa suspension, Nasri s’était engagé à West Ham en janvier 2019. Il a disputé 6 rencontres, délivrant 2 passes décisives.

“Je suis très content d’être ici et de faire partie de ce projet que Vincent (NDLR: Kompany, ancien coéquipier à Manchester City) m’a proposé. Ce sera pour la première fois de ma carrière dans un rôle un petit peu différent pour moi. Il s’agira d’apporter mon expérience à un groupe très talentueux mais très jeune”, a-t-il expliqué. “Je sors d’une saison un peu difficile. Quand je suis revenu, j’ai eu une blessure au mollet. Avec Vincent, ça n’a pas été difficile. Il m’a appelé et j’avais envie de rester en Europe et de m’inscrire dans un projet intéressant et différent pour moi. Sur le plan familial, avec mon fils en bas âge, c’était aussi mieux pour moi de rester en Europe”.

“Me réhabituer à cette charge de travail”

“J’ai déjà reçu des beaux contrats en Europe. L’argent n’est la motivation. C’est plus le projet sportif et le fait de travailler avec un ami à moi et le fiat d’être vraiment impliqué dans le projet qui fut le plus intéressant pour moi. Ne pas jouer en Eurrope? Non, cela ne me frustre pas. Surtout après la saison que j’ai vécue où j’ai eu des blessures”, indique l’ancien Mancunien. “Jouer une fois par semaine, c’est très important pour mon corps aussi de bien récupérer me réhabituer à cette charge de travail. Mon objectif personnel et celui du club, c’est d’être champion. Pour moi, le plus important, c’est d’être prêt pour les Playoffs”.

Rédaction et Belga