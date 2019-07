RWDM : Joeri Dequevy débarque en D1 amateurs

Le médian belge Joeri Dequevy a signé un contrat de deux saisons avec une option pour une année supplémentaire au RWDM.

Le RWDM poursuit son mercato et s’offre un sacré joueur pour la prochaine saison : Joeri Dequevy, formé au RSC Anderlecht et habitué de la première et de la deuxième division ces dernières années.

Courtisé par le Standard lorsqu’il enchaînait les performances avec Saint-Trond, entre 2012 et 2015, le médian offensif belge a ensuite poursuivi sa carrière à l’Antwerp puis à Oud-Heverlee Louvain, sans toutefois connaître la même réussite au fil des saisons. En 2018-2019, avec OHL, il a tout de même marqué trois buts et réalisé trois assists en 21 matches de Proximus League.

Joeri Dequevy, 31 ans, compte désormais se relancer avec le RWDM, où il a signé un contrat de deux saisons.

Gr.I. – Photo : RWDM