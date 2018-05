Rugby : le match-polémique entre la Belgique et l’Espagne ne sera pas rejoué

Le match de rugby Belgique – Espagne du 18 mars ne sera pas rejoué et le résultat (victoire belge 18-10) est acquis, a annoncé World Rugby, la fédération mondiale de rugby, mardi.

Par conséquent, les Diables Noirs assurent leur maintien au sein du Rugby Europe Championship 2018, le VI Nations B, qui comptait également pour les qualifications pour la Coupe du monde 2019.

L’Espagne, la Roumanie et la Belgique sont disqualifiées du Mondial 2019, tandis que la Russie est qualifiée. Les Russes accèdent à la Coupe du monde après que les Roumains, les Espagnols et les Belges ont été disqualifiés en raison de la présence de joueurs non éligibles dans leurs rangs lors des qualifications (zone Europe).

Avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq