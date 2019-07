RSC Anderlecht : Samir Nasri arrive officiellement chez les Mauves

C’est désormais officiel : Samir Nasri, ancien international français, arrive au RSC Anderlecht.

Annoncé dans la presse ce vendredi matin, le transfert de Samir Nasri a été confirmé ce vendredi après-midi par le RSC Anderlecht. Le milieu offensif de 32 ans, qui était libre de contrat après sa dernière saison à West Ham, en Angleterre, signe pour une saison, avec une option pour une saison supplémentaire.

Samir Nasri, ancien international français (41 sélections jusqu’en 2013), a surtout signé ses plus belles années au début de la décennie. Après s’être dévoilé au grand public par sa vitesse et sa technique à l’Olympique de Marseille, il a surtout explosé en Premier League, d’abord à Arsenal, puis à Manchester City, où il a joué six saisons avec un certain… Vincent Kompany.

“J’ai reçu tout un tas de belles offres, mais c’est finalement avec beaucoup de conviction que j’ai choisi le RSC Anderlecht. Vincent Kompany fut mon coéquipier à Manchester City entre 2011 et 2017. Je le connais très bien et je sais quel projet il a en vue pour le RSC Anderlecht. Avec Vincent et avec toute l’équipe, je vais mettre tout en œuvre afin que ce projet soit une réussite“, explique le joueur français par voie de communiqué.

Samir Nasri portera le N.14 à Anderlecht.

Photo : Belga/Bruno Fahy