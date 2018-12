RSC Anderlecht : l’ex-joueur danois Frank Arnesen devient directeur technique du club

Le RSC Anderlecht a enfin trouvé son nouveau directeur technique : le Danois Frank Arnesen, ancien joueur du RSCA de 1983 à 1985, prendra ses nouvelles fonctions au stade Constant Vanden Stock dès le 3 janvier 2019.

Après plusieurs semaines de recherche, le directeur sportif du RSC Anderlecht Michaël Verschueren et le président du club Marc Coucke ont trouvé le nouveau directeur technique du club bruxellois, Frank Arnesen (62 ans). L’ancien joueur danois, qui a porté les couleurs du RSCA entre 1983 et 1985, a notamment remporté en tant que joueur un titre de champion de Belgique avec Anderlecht et sept titres de champion des Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam (3) et le PSV Eindhoven (4). Il a également été demi-finaliste de l’Euro 1984 avec l’équipe nationale danoise.

Après sa retraite, Frank Arnesen a enchaîné les postes techniques. Il a ainsi été entraîneur adjoint du PSV Eindhoven en 1991 avant de passer directeur sportif du club néerlandais en 1994. Dix ans plus tard, le Danois est devenu directeur sportif à Tottenham, en Angleterre, avant de rejoindre le même poste, à Chelsea, en juin 2005. Il a ensuite été directeur sportif de Hambourg, en Allemagne, entre 2011 et 2013.

“Je suis heureux de vous présenter Frank Arnesen en tant que nouveau directeur technique”, a déclaré Michael Verschueren par voie de communiqué. “Il connaît notre club, mais il a également acquis de l’expérience au sein de grands clubs à l’étranger, comme le PSV, Tottenham et Chelsea. Il représente une grande valeur ajoutée pour le RSCA”.

“Je suis heureux de rejoindre le RSCA. C’est un honneur d’avoir été joueur de ce club par le passé et d’en devenir désormais le directeur technique. J’espère écrire une belle histoire ici, avec la direction, le personnel sportif et les joueurs”, a confié Arnesen.

Gr.I. – Photo : RSC Anderlecht