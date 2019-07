RSC Anderlecht : Kompany et ses équipiers s’entraînent à Venlo pendant que Nasri s’annonce

Le RSC Anderlecht est actuellement en stage à Venlo, aux Pays-Bas. Et en coulisses, cela travaille dur également.

Vincent Kompany, dans sa position particulière de joueur-manager, est à Venlo avec ses équipiers du RSC Anderlecht pour un stage estival destiné à remettre en forme le groupe avant le début de la saison, prévu fin juillet.

Mais c’est également en coulisses que les regards se tournent. Selon la DH et Het Laatste Nieuws, Vincent Kompany aurait en effet convaincu son ancien équipier de Manchester City Samir Nasri, milieu offensif de 32 ans, de venir en Belgique. L’ancien international français (41 sélections jusqu’en 2013) est libre de tout contrat après une saison en demi-teinte à West Ham (2 assists en 6 matches), et pourrait donc se relancer au RSC Anderlecht.

Ancien joueur de Marseille, d’Arsenal, de Manchester City et de Séville, Nasri serait même déjà en Belgique pour passer des tests médicaux. Affaire à suivre. (photo : Belga/Bruno Fahy)

■ Images de Belga.