RSC Anderlecht : Isaac Kiese Thelin prêté au Bayer Leverkusen

L’attaquant suédois Isaac Kiese Thelin ne passera pas une nouvelle saison au RSC Anderlecht : le joueur de 26 ans a été prêté pour une saison avec option d’achat au Bayer Leverkusen, pensionnaire de Bundesliga.

Après avoir été prêté une saison à Waasland-Beveren, en Division 1A, avec un bilan de 19 buts en 35 matches, Isaac Kiese Thelin va désormais découvrir l’Allemagne. L’attaquant suédois de 26 ans, qui a notamment joué la Coupe du monde, a été prêté pour un an avec option d’achat au Bayer Leverkusen, en D1 allemande.

Cela faisait plusieurs semaines que le RSC Anderlecht cherchait un nouveau point de chute pour le joueur qui doit désormais faire ses preuves en Bundesliga.

Isaac Kiese Thelin avait rejoint le RSCA à l’été 2017 après deux saisons à Bordeaux. Il a connu 18 sélections en équipe de Suède pour deux buts internationaux.

TRANSFER UPDATE @IKieseThelin has joined the Werkself on loan!

Welcome to Leverkusen, Isaac! pic.twitter.com/dFFvfU97fs

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 7, 2018