René Weiler, ancien entraîneur d’Anderlecht, a un accord avec Al Shabab

Le technicien suisse René Weiler, ancien T1 d’Anderlecht, est proche de s’engager avec Al Shabab. “Nous avons un accord avec René Weiler pour la saison prochaine”, a annoncé le club de football saoudien jeudi soir sur Twitter.

Cette saison, Al Shabab a terminé la Premier League saoudienne à la 10e place. La formation basée à Riyad compte 6 titres à son actif, dont le dernier en 2012 sous les ordres de Michel Preud’homme. A noter que la prochaine saison en Arabie Saoudite débutera le 9 août. Weiler, 44 ans, a été l’entraîneur du Sporting bruxellois entre juin 2016 et septembre 2017. Champion de Belgique avec les Mauves en mai 2017, il a été limogé après un début d’exercice 2017-2018 mitigé. Ancien défenseur international, Weiler a officié en Suisse sur les bancs du Grasshopper Zurich, du FC Schaffhouse et du FC Aarau avant de prendre la direction du FC Nuremberg (2014-2016) et du RSCA (2016-2017).

Belga