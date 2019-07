Philippe Sandler (Manchester City) rejoint le RSC Anderlecht

Le Sporting Anderlecht s’apprête à accueillir un nouveau défenseur central. Le Néerlandais Philippe Sandler s’est en effet engagé avec le club bruxellois pour la prochaine saison, ont fait savoir les Mauves sur leurs réseaux sociaux.

Formé à l’Ajax, Sandler a fait ses premiers pas en tant que professionnel avec le PEC Zwolle avant de rejoindre Manchester City en juillet dernier. Le défenseur de 22 ans a alors eu l’occasion de côtoyer Vincent Kompany mais n’a jamais joué la moindre minute en Premier League. Il a en revanche disputé une rencontre en League Cup et une en FA Cup.

