Martinez sélectionne 28 joueurs dont Kompany pour les deux prochains matches de qualification

Roberto Martinez a dévoilé mardi une sélection de 28 joueurs pour les deux dernières rencontres de la saison des Diables Rouges, le samedi 8 juin contre le Kazakhstan et le mardi 11 juin contre l’Ecosse en qualifications à l’Euro 2020, à chaque fois à Bruxelles. Vincent Kompany est bien de la partie, de même que Romelu Lukaku, alors que Kevin De Bruyne et Axel Witsel effectuent leur rentrée. Le gardien d’Eupen Hendrik Van Crombrugge peut fêter sa première sélection.

Pour leurs derniers devoirs de la saison, les Diables Rouges devront confirmer leur bon début de campagne, marquée par des victoires sur la Russie (3-1) et à Chypre (0-2) et, déjà, la première place du groupe I en solitaire. Seuls Jason Denayer, opéré au ménisque, Koen Casteels (cuisse) et Dedryck Boyata (genou) sont indisponibles. Jan Vertonghen soigne sa cheville. Le défenseur de Tottenham s’était blessé lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam.

Le recordman de présences en équipe nationale espère être prêt pour la finale de la C1 programmée le samedi 1er juin. Il le serait alors aussi pour l’équipe nationale. Romelu Lukaku (ischios), qui avait mis un terme à sa saison prématurément à Manchester United, est en principe rétabli aussi. Il figure parmi les 28 du sélectionneur national.

Axel Witsel et Thomas Menunier sont bien là aussi, de même que Christian Benteke. Moussa Dembele n’est lui plus dans la sélection. “Il n’est pas blessé”, a précisé Roberto Martinez. “Il doit s’adapter à la compétition en Chine, et qui a lieu cet été. Nous voulons lui donner du temps pour cela. Il peut faire partie du noyau encore à l’avenir.”

La sélection de 28 joueurs Roberto Martinez: Thibaut Courtois (Real Madrid/Esp), Simon Mignolet (Liverpool/Ang), Matz Sels (Strasbourg/Fra), Hendrik Van Crombrugge (Eupen) Toby Alderweireld (Tottenham/Ang), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Ang), Vincent Kompany (Manchester City/Ang), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/Esp), Jan Vertonghen (Tottenham/Ang) Yannick Carrasco (Dalian Yifang/Chn), Timothy Castagne (Atalanta/Ita), Nacer Chadli (Monaco/Fra), Thorgan Hazard (Mönchengladbach/All), Thomas Meunier (PSG/Fra), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang), Dennis Praet (Sampdoria/Ita), Youri Tielemans (Leicester/Ang), Axel Witsel (Borussia Dortmund/All) Eden Hazard (Chelsea/Ang), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Esp), Dries Mertens (Naples/Ita), Leandro Trossard (Genk), Hans Vanaken (Club Bruges) Romelu Lukaku (Manchester United/Ang), Michy Batshuayi (Crystal Palace/Ang), Divock Origi (Liverpool/Ang), Christian Benteke (Crystal Palace/Ang)

Texte et vidéo : Belga