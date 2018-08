L’Union Saint-Gilloise débute le championnat par une défaite à Lommel

Les Lommelois, grâce à un but de Sam Valcke, se sont imposés sur le plus petit écart (1-0).

Une semaine après la Jupiler Pro League, la Proximus League (D1B) reprenait ses droits à l’occasion du match entre Lommel SK, promu, et l’Union Saint-Gilloise, vendredi au Stade Soeverein. Les Lommelois, grâce à un but de Sam Valcke, se sont imposés sur le plus petit écart (1-0).

Lommel a marqué l’unique but de la rencontre sur un corner propulsé de la tête par Valcke dans les filets du gardien unioniste (1-0, 42e). Malgré des tentatives de Niakaté (47e et 58e), Besuschkow (65e), Moreno et Vercauteren (73e), les troupes de Luka Elsner ne sont pas parvenues à revenir à la marque.

Samedi, OH Louvain accueillera Malines (17h) et Westerlo défiera Roulers (20h30). Dimanche, Beerschot Wilrijk se déplacera à Tubize sur le coup de 16h.

Belga