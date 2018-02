L’Union renoue avec la victoire face au Beerschot (1-0)

Au classement de la deuxième tranche après onze journées, l’Union est 5e avec 13 points.

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 1-0 face au Beerschot-Wilrijk dimanche après-midi lors de la 25e journée du championnat de D1B. Un but d’Alves Da Silva à la 21e minute a suffi aux Bruxellois pour l’emporter.

Après quatre défaites et un partage lors des cinq dernières journées, l’Union renoue donc avec la victoire qui lui manquait depuis le 9 décembre dernier face au Lierse. Au classement général, les Unionistes sont sixièmes avec 27 points et comptent quatre points de retard sur Roulers, 5e, et 9 sur le Lierse, 4e.

Au classement de la deuxième tranche après onze journées, l’Union est 5e avec 13 points, un de moins que le Beerschot, vainqueur de la première période. Le Cercle est en tête de la deuxième période avec 24 points.