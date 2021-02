L’Union creuse l’écart en tête grâce à sa victoire contre le Club NXT (3-1)

L’Union s’approche de plus en plus de l’élite du football belge.

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 3-1 contre le Club NXT dimanche lors de la 19e journée de 1B Pro League. Les Unionistes sont premiers avec quinze longueurs d’avance sur Seraing, qui compte un match de moins. Les Brugeois sont derniers.

L’Union, largement battue par le RSC Anderlecht en milieu de semaine lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, a mal débuté sa partie. Une hasardeuse passe en retrait de Loïc Lapoussin a profité au Vénézuélien Daniel Perez, buteur pour sa première (0-1, 4e).

Les troupes de Felice Mazzu ont réagi et, sur un long dégagement d’Anthony Moris, Dante Vanzeir a ajusté Nick Shinton pour égaliser (1-1, 16e).

Au retour des vestiaires, Vanzeir a donné l’avance aux Unionistes à la 51e minute sur pénalty pour inscrire son 17e but de la saison, soit un de plus que Georges Mikautadze (Seraing). En fin de match, le défenseur anglais Christian Burgess a ouvert son compteur à l’Union d’une tête sur corner (3-1, 84e).

15 points d’avance sur Seraing

Le Lierse et Deinze se défieront sur le coup de 20 heures. Prévue dimanche, la rencontre entre le RWDM et Seraing a été reportée en raison de l’état du terrain. Lundi, Westerlo et Lommel s’affronteront à 20 heures.

Au classement, l’Union s’approche de plus en plus de l’élite du football belge. Elle possède 47 points, soit 15 de plus que Seraing, son plus proche poursuivant. Le Club NXT, espoirs du Club de Bruges, est dernier avec 7 points.

Belga, image Belga