Luka Elsner quitte l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre la Ligue 1 et Amiens SC

L’Union va devoir se trouver un nouveau coach. Luka Elsner quitte l’Union Saint-Gilloise pour devenir entraîneur d’Amiens, qui a terminé 15e du dernier championnat de Ligue 1, ont annoncé les deux clubs mercredi. Il a signé un contrat de deux ans avec option pour une année de plus.

Le coach slovène de 36 ans était arrivé au Parc Duden il y a un an, peu après la reprise du club de D1B par l’Anglais Tony Bloom, également propriétaire de Brighton & Hove. En une saison, il a mené les Unionistes en demi-finales de la Coupe de Belgique, en sortant notamment Anderlecht et Genk avant de chuter face à Malines. Les jaune et bleu ont aussi signé une belle campagne en playoffs II, terminant 2e de leur groupe derrière Courtrai.

Ces résultats ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs, notamment Charleroi, mais c’est en Picardie que le technicien franco-slovène poursuivra sa carrière, entamée en 2013 à Domzale, en Slovénie. Il a entraîné l’Olimpija Ljubljana en 2016-2017 et le club chypriote de Paphos en 2017-2018. “L’Union tient à préciser qu’elle a tout mis en œuvre pour garder son entraîneur, malgré l’intérêt de plusieurs clubs belges comme étrangers. Notre club comprend sa situation et en ce jour, toutes les parties ont trouvé un accord“, indique la RUSG sur son site internet. “Nous remercions Luka pour l’ensemble de son travail à la Royale Union Saint-Gilloise durant la saison écoulée, et lui souhaitons évidemment bonne chance pour la suite de sa carrière. Notre direction analyse plusieurs pistes pour trouver un nouvel entraîneur qui mènera à bien le projet unioniste“.

📝 Communiqué officiel Luka Elsner rejoint la Ligue 1 et @AmiensSC !https://t.co/5m6cwiY2Vz — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 19, 2019

T.Dest / Image: Belga